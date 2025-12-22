"Азербайджанские железные дороги" разместят облигации на 30 млн долларов

ОАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) готовится к размещению облигаций на сумму 30 млн долларов США на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ).

Как сообщает Report, планируется выпуск 300 тыс. процентных, именных, необеспеченных и бездокументарных облигаций номинальной стоимостью 100 долларов США каждая.

