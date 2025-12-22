"Азербайджанские железные дороги" разместят облигации на 30 млн долларов
Финансы
- 22 декабря, 2025
- 16:03
ОАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) готовится к размещению облигаций на сумму 30 млн долларов США на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ).
Как сообщает Report, планируется выпуск 300 тыс. процентных, именных, необеспеченных и бездокументарных облигаций номинальной стоимостью 100 долларов США каждая.
Новость обновляется
Последние новости
16:15
Премьер: Азербайджан и Турция - крупнейшие инвесторы друг для другаФинансы
16:13
К облигациям НБКО "Kəpəz" проявили интерес более 50 инвесторовФинансы
16:13
Фото
Военно-политическое руководство Турции встретилось с президентом Сирии — ОБНОВЛЕНОВ регионе
16:11
Турция предложила построить в Агдаме учреждение профобразованияНаука и образование
16:03
"Азербайджанские железные дороги" разместят облигации на 30 млн долларовФинансы
15:55
ЕС осуществила очередной платеж Украине в размере 2,3 млрдДругие страны
15:52
Газ с месторождения "Абшерон" может экспортироваться в Турцию с 2029 годаЭнергетика
15:51
MEDİA: Сохранение здоровой информационной среды имеет стратегическое значениеМедиа
15:49