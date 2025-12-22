Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    MEDİA: Сохранение здоровой информационной среды имеет стратегическое значение

    Медиа
    • 22 декабря, 2025
    • 15:51
    MEDİA: Сохранение здоровой информационной среды имеет стратегическое значение

    В условиях стремительного развития технологий искусственного интеллекта сохранение здоровой и надежной информационной среды приобретает стратегическое значение.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов, выступая на Конференции по медиаграмотности.

    По его словам, медиаграмотность сегодня становится ключевым элементом общественной безопасности и ответственности - как для профессиональных участников информационного пространства, так и для общества в целом.

    Исмаилов подчеркнул, что рост цифровых платформ и влияние социальных сетей усиливают требования к точности и объективности информации. В этих условиях, по его словам, защита достоверности, объективности и общественной полезности информации, независимо от ее источника, выступают в качестве приоритетной задачи.

    "На фоне существующих глобальных информационных угроз и новых реалий особую важность приобретают защита информационной среды нашей страны и обеспечение доступа граждан к достоверной, надежной и объективной информации. Процесс повышения медиаграмотности населения благодаря полному и ответственному обеспечению медиа-субъектами общества информацией, имеющей общественную значимость, выступает как взаимодополняющий и взаимно усиливающий механизм. Особенно на текущем этапе, когда стремительно развиваются технологии искусственного интеллекта, стратегическое значение имеют защита здоровой информационной среды, соблюдение этических норм и продвижение достоверной информации", - сказал Исмаилов.

