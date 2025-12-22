Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    ЕС осуществила очередной платеж Украине в размере 2,3 млрд

    ЕС осуществила очередной платеж Украине в размере 2,3 млрд

    Европейская комиссия выделила Украине 2,3 млрд евро для поддержки финансовой стабильности и государственного управления.

    Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на Европейскую комиссию, это шестой регулярный платеж в рамках инструмента Механизм поддержки Украины.

    Данный механизм направлен на стабилизацию госбюджета поддержку страны в проведении структурных реформ, необходимых для вступления Украины в ЕС.

    Включая шестой транш, ЕС всего выделил 26,8 млрд евро с марта 2024 года, что соответствует почти 70% средств, доступных в рамках первого компонента Механизма поддержки Украины.

