ЕС осуществила очередной платеж Украине в размере 2,3 млрд
- 22 декабря, 2025
Европейская комиссия выделила Украине 2,3 млрд евро для поддержки финансовой стабильности и государственного управления.
Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на Европейскую комиссию, это шестой регулярный платеж в рамках инструмента Механизм поддержки Украины.
Данный механизм направлен на стабилизацию госбюджета поддержку страны в проведении структурных реформ, необходимых для вступления Украины в ЕС.
Включая шестой транш, ЕС всего выделил 26,8 млрд евро с марта 2024 года, что соответствует почти 70% средств, доступных в рамках первого компонента Механизма поддержки Украины.
