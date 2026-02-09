Ильхам Алиев: Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергобезопасности многих стран
Внешняя политика
- 09 февраля, 2026
- 20:42
Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности многих стран.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с делегацией Торговой палаты США.
По словам главы государства, 10 из них являются членами Европейского Союза, 11 - одновременно членами НАТО. Поэтому для этих стран Азербайджан сегодня превращается в партнера гораздо более значимого, чем когда-либо прежде.
"Мы соблюдаем и уважаем все взятые на себя обязательства и никогда не смешивали политическую повестку с бизнесом, и это также стало для нас хорошей возможностью расширить наше международное присутствие на мировом энергетическом рынке", - отметил глава государства.
