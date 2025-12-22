Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Энергетика
    • 22 декабря, 2025
    • 15:52
    Газ с месторождения Абшерон может экспортироваться в Турцию с 2029 года

    Ведутся переговоры о начале экспорта газа с месторождения "Абшерон" в Турцию с 2029 года.

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на 12-м заседании Совместной межправкомиссии Азербайджан–Турция, прошедшем в Баку.

    Глава правительства отметил, что энергетическое партнерство двух стран включает ряд перспективных проектов. В частности, он напомнил, что в июне компания Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) приобрела 30-процентную долю в морском месторождении "Шафаг–Асиман", расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря.

    "Вместе мы будем работать над полным раскрытием потенциала этого перспективного каспийского месторождения. Кроме того, продолжаются переговоры о начале экспорта газа с месторождения "Абшерон" в Турцию с 2029 года. SOCAR, являясь ключевым участником нашего энергетического сотрудничества, последовательно расширяет свою деятельность в Турции", - подчеркнул Али Асадов.

    Отметим, что месторождение "Абшерон" было открыто азербайджанскими геологами в 1960-х годах. Запасы газа на месторождении оцениваются в 350 млрд кубометров.

    Контракт типа PSA на разработку месторождения "Абшерон" был подписан в 2009 году между французской компанией TotalEnergies и Государственной нефтяной компанией Азербайджана. Затем в проект вошла Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC), с которой 4 августа 2023 года было подписано Соглашение о приобретении 30%-ной доли участия в газоконденсатном месторождении "Абшерон". В настоящее время долевое участие сторон в контракте следующее: SOCAR и TotalEnergies по 35%, ADNOC - 30%.

