İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Cevdet Yılmaz Zəfər parkını ziyarət edib

    Xarici siyasət
    • 22 dekabr, 2025
    • 12:46
    Cevdet Yılmaz Zəfər parkını ziyarət edib

    Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmazın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Zəfər parkını ziyarət edib.

    "Report" xəbər verir ki, ziyarət zamanı qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülüb.

    Nümayəndə heyəti torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarını qurban vermiş Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsini dərin ehtiramla yad edib, Zəfər abidəsinin önünə əklil qoyulub.

    Mərasimdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunması və bərpası uğrunda şəhidlik zirvəsinə ucalan Vətən övladlarının əziz xatirəsi anılıb.

    Cevdet Yılmaz Zəfər parkı
    Foto
    Джевдет Йылмаз побывал в Парке Победы в Баку

    Son xəbərlər

    13:19

    Olimpiya çempionunun həbsxanadan yazdığı məktub satışa çıxarılıb

    Futbol
    13:18

    İlham Əliyev: Azad olunan ərazilərdə 12 şəhər üzrə planlaşdırma sənədləri hazırlanıb

    Daxili siyasət
    13:17

    Türkiyədə məktəbli odlu silahla direktora xəsarət yetirib

    Region
    13:17
    Foto

    Növbəti köç Ağdərənin Həsənriz kəndinə çatıb – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:14

    Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrə 200 manat məbləğində birdəfəlik maddi yardım veriləcək

    Daxili siyasət
    13:13
    Foto

    Azərbaycan–Çin turizm əməkdaşlığının yeni mərhələsi müzakirə olunub

    Turizm
    13:12

    Azərbaycanda 2026-cı il "Şəhərsalma və Memarlıq İli" elan edilib

    Daxili siyasət
    13:11

    "İçərişəhər" metro stansiyasında dönmə kamerasının inşasına start verilib

    İnfrastruktur
    13:10

    Kamboca Tailand ərazisini reaktiv raket sistemləri ilə atəşə tutub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti