    "Çelsi"dən ayrılan mütəxəssis sabiq klubuna qayıda bilər

    Futbol
    01 fevral, 2026
    10:27
    İngiltərənin "Çelsi" komandasının sabiq baş məşqçisi Entso Mareska "Lester" klubuna qayıda bilər.

    "Report" "Mirror" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, "tülkülər" 45 yaşlı mütəxəssislə danışıqlara start verib.

    İtaliyalı baş məşqçi 2023-cü ildən 2024-cü ilədək "Lester"də işdəyib. Komanda onun rəhbərliyi altında Çempionşipdə birinci yeri tutub və Premyer Liqaya vəsiqə qazanıb. "Lester" hazırda Çempionşipdə 16-cı sıradadır.

    Xatırladaq ki, "Çelsi" yanvarın 1-də Mareska ilə yollarını ayırıb.

