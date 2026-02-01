"Çelsi"dən ayrılan mütəxəssis sabiq klubuna qayıda bilər
Futbol
- 01 fevral, 2026
- 10:27
İngiltərənin "Çelsi" komandasının sabiq baş məşqçisi Entso Mareska "Lester" klubuna qayıda bilər.
"Report" "Mirror" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, "tülkülər" 45 yaşlı mütəxəssislə danışıqlara start verib.
İtaliyalı baş məşqçi 2023-cü ildən 2024-cü ilədək "Lester"də işdəyib. Komanda onun rəhbərliyi altında Çempionşipdə birinci yeri tutub və Premyer Liqaya vəsiqə qazanıb. "Lester" hazırda Çempionşipdə 16-cı sıradadır.
Xatırladaq ki, "Çelsi" yanvarın 1-də Mareska ilə yollarını ayırıb.
