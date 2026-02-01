İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Dneprə dron hücumu edilib, iki nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 01 fevral, 2026
    • 11:30
    Dneprə dron hücumu edilib, iki nəfər ölüb

    Rusiya ordusu pilotsuz uçuş aparatları ilə Ukraynanın Dnepr şəhərində hücum edib, iki nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dnepropetrovsk Xüsusi Əməliyyatlar İdarəsinin rəisi Aleksandr Qanja özünün telegram kanalında məlumat verib.

    "Dneprdə pilotsuz təyyarənin zərbəsi nəticəsində iki nəfər, bir qadın və bir kişi həlak olub. Onların ailələrinə və dostlarına dərin hüznlə başsağlığı verirəm. Hücum gecə baş verib və yanğın qeydə alınıb. Hücumda şəxsi ev dağılıb, daha iki nəfərə ziyan dəyib. Sərnişin avtomobili də zədələnib", - deyə o yazıb.

    O, həmçinin bildirib ki, Rusiya qoşunları Nikopol və Marqanets icmasına artilleriya və dronlarından istifadə edərək atəşə tutublar. Nəticədə evlər və infrastruktur dağıdılıb, elektrik və qaz təchizatı kəsilib.

    Ukrayna Dron
    При ударах российского беспилотника по Днепру погибли два человека
    Two killed in Russian drone strike on Ukraine's Dnipro, officials say

    Son xəbərlər

    11:50

    Yunanıstan, İtaliya və Kipr neft və qaza qayıdır

    Digər ölkələr
    11:30

    Dneprə dron hücumu edilib, iki nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    11:15
    Video

    Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb

    Hərbi
    11:02

    Azərbaycan idmançılarının reytinq cədvəli açıqlanıb

    Fərdi
    11:00

    Ağsuda ağır yol qəzası baş verib, dörd nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    10:55

    Biləsuvar heyvan bazarında yenidən satışa başlanılıb

    ASK
    10:50

    Gürcüstanda Dövlət Təhlükəsizlik Akademiyası yaradılıb

    Region
    10:46

    İranda 5,2 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    10:27

    "Çelsi"dən ayrılan mütəxəssis sabiq klubuna qayıda bilər

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti