    При ударах российского беспилотника по Днепру погибли два человека

    Другие страны
    • 01 февраля, 2026
    • 10:54
    При ударах российского беспилотника по Днепру погибли два человека

    В украинском Днепре в результате атаки российских дронов погибли два человека.

    Как передает Report, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в телеграм-канале.

    "В Днепре в результате попадания БПЛА погибли два человека: женщина и мужчина. Искренние соболезнования родным и близким. Атака произошла ночью. Возник пожар, разрушен частный дом, еще два – повреждены. Поврежден также легковой автомобиль", – написал он.

    Также, по его информации, вечером в субботу и в ночь на воскресенье российские войска били артиллерией и FPV-дронами по Никополю и Марганецкой громаде, где разрушены дома и инфраструктура, а также нарушено электро- и газоснабжение.

    Днепр российско-украинская война погибшие
    Dneprə dron hücumu edilib, iki nəfər ölüb
    Two killed in Russian drone strike on Ukraine's Dnipro, officials say
