    Avropa ölkələri və Yaponiya Hörmüz boğazının təhlükəsizliyinin təminatına töhfə verə bilər

    Digər ölkələr
    • 19 mart, 2026
    • 23:37
    Avropa ölkələri və Yaponiya Hörmüz boğazının təhlükəsizliyinin təminatına töhfə verə bilər

    Avropa İttifaqına (Aİ) üzv bəzi ölkələrinin, həmçinin Böyük Britaniya və Yaponiyanın liderləri Hörmüz boğazından təhlükəsiz keçidin təmin edilməsi üzrə səylərə kömək göstərməyə hazır olduqlarını bildirərək, mülki infrastruktura, o cümlədən neft-qaz obyektlərinə hücumlara dərhal moratorium tətbiqinə çağırıblar.

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniya Baş nazirinin ofisinin saytında dərc olunmuş birgə bəyanatda bildirilib.

    "Biz boğazdan təhlükəsiz keçidin təmin edilməsi üzrə müvafiq səylərə kömək göstərməyə hazır olduğumuzu bildirir, hazırlıq və planlaşdırma ilə məşğul olan ölkələrin (bu məsələnin həllinə - red.) sadiqliyini alqışlayırıq", - məlumatda qeyd olunub.

    Almaniya, Fransa, Niderland, İtaliya və Yaponiyanın liderləri tərəfindən də imzalanan bəyanatda İranın Fars körfəzində qeyri-hərbi ticarət gəmilərinə, mülki infrastruktura, o cümlədən neft-qaz obyektlərinə son hücumları, eləcə də Hörmüz boğazının İran qüvvələri tərəfindən faktiki olaraq bloklanması pislənilib.

    Ölkələrin liderləri İranı təhdidləri, minaların yerləşdirilməsi, dron və raketlərdən istifadə ilə həyata keçirilən hücumları, habelə ticarət gəmiçiliyi üçün boğazın bağlanmasına yönəlmiş digər cəhdləri dərhal dayandırmağa və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2817 saylı Qətnaməsinə əməl etməyə çağırıblar.

    "İranın addımlarının nəticələrini bütün dünyada, xüsusən ən həssas ölkələrdən olan insanlar hiss edəcək", - onlar bildirib və ən çox zərər çəkmiş ölkələrə dəstək göstərilməsi üzərində işləməyə söz veriblər.

    İranın hava hücumları ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Страны Европы и Япония могут внести вклад в обеспечение безопасности Ормузского пролива
    European powers, Japan pledge to secure Hormuz, stabilise energy markets

    Son xəbərlər

    00:12

    Meksikada Novruz bayramı münasibətilə konsert keçirilib

    Xarici siyasət
    00:03

    Azərbaycanda Ramazan bayramıdır

    Din
    00:03

    Bu gün Azərbaycanda Novruz bayramıdır

    Mədəniyyət siyasəti
    23:54

    Təbriz bombalanıb, "Bəsic"in 13 əməkdaşı öldürülüb

    Region
    23:42

    Zelenski: Danışıqlardakı fasiləyə son qoymaq lazımdır

    Digər ölkələr
    23:37

    Avropa ölkələri və Yaponiya Hörmüz boğazının təhlükəsizliyinin təminatına töhfə verə bilər

    Digər ölkələr
    23:18

    Narendra Modi İranın Qətərə hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    23:12

    Deputat: Əməkhaqlarının tənzimlənməsi ilə əlaqədar fərmanların məqsədi sistemi daha sadə və vahid qaydalar əsasında qurmaqdan ibarətdir

    Daxili siyasət
    23:00
    Foto

    Gəncədə simfonik orkestrin konserti keçirilib

    Mədəniyyət
    Bütün Xəbər Lenti