Страны Европы и Япония могут внести вклад в обеспечение безопасности Ормузского пролива

Лидеры ряда стран ЕС, а также Великобритании и Японии призвали к немедленному введению моратория на атаки на гражданскую инфраструктуру, включая нефтегазовые объекты, выразив готовность содействовать усилиям по обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте офиса британского премьер-министра.

"Мы заявляем о своей готовности содействовать соответствующим усилиям по обеспечению безопасного прохода через пролив, приветствуем приверженность стран (решению этого вопроса - ред.), занимающихся подготовкой и планированием",- следует из сообщения.

В заявлении, подписанном также лидерами Германии, Франции, Нидерландов, Италии и Японии, осуждаются недавние атаки Ирана на невоенные торговые суда в Персидском заливе, на гражданскую инфраструктуру, включая нефтегазовые объекты, а также фактическую блокировку Ормузского пролива иранскими силами", - говорится в заявлении.

Лидеры стран призвали Иран немедленно прекратить угрозы, установку мин, атаки с использованием дронов и ракет, а также другие попытки перекрытия пролива для торгового судоходства, и следовать Резолюции 2817 Совета Безопасности ООН.

"Последствия действий Ирана почувствуют на себе люди во всем мире, особенно из наиболее уязвимых стран", - указали они, пообещав "работать над оказанием поддержки наиболее пострадавшим странам".