    Narendra Modi İranın Qətərə hücumunu pisləyib

    Narendra Modi İranın Qətərə hücumunu pisləyib

    Hindistanın Baş naziri Narendra Modi Qətər Əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Əl Taniyə zəng vurub və İranın enerji infrastrukturuna hava zərbələrini qınayıb.

    "Report" xəbər verir ki, N. Modi bu barədə "X"dəki hesabında yazıb.

    "Mən Qətərlə həmrəyliyimizi və regionda enerji infrastrukturuna edilən hücumları qətiyyətlə qınadığımızı dedim",- o bildirib. Baş nazir əlavə edib ki, Hindistan Hörmüz boğazı vasitəsilə gəmiçiliyin azadlığı və təhlükəsizliyinə dəstəyi təsdiqləyib:

    "Mən Qətər Dövləti tərəfindən Hindistan icmasına göstərilən qayğı və dəstəyə görə minnətdarlığımı bildirdim".

    Narendra Modi Şeyx Təmim bin Həməd Əl Tani İranın hava hücumları
    Нарендра Моди осудил иранские атаки на Катар

