İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    ABŞ zənginləşdirilmiş uranı Venesueladan çıxarıb

    Digər ölkələr
    • 09 may, 2026
    • 09:45
    ABŞ zənginləşdirilmiş uranı Venesueladan çıxarıb

    ABŞ və onun tərəfdaşları Venesueladakı "RV-1" tədqiqat reaktorundan zənginləşdirilmiş uranın çıxarılmasını başa çatdırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Fox News" telekanalı ABŞ Energetika Nazirliyinin nəzdindəki Milli Nüvə Təhlükəsizliyi İdarəsinə (NNSA) istinadən məlumat yayıb.

    İdarədən bildiriblər ki, "RV-1" reaktoru 1991-ci ilə qədər fizika və nüvə tədqiqatlarında istifadə olunub. Onun istismarı başa çatdıqdan sonra obyektdə 20 %-dən çox zənginləşdirilmiş 13,5 kq-a yaxın uran qalıb ki, bu da nüvə təhlükəsizliyi baxımından həssas səviyyə hesab olunur.

    Əməliyyat Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliklə sıx əməkdaşlıq çərçivəsində Venesuela Elmi Tədqiqatlar İnstitutu (IVIC) ilə birgə həyata keçirilib. Material xüsusi konteynerlərə yerləşdirilərək limana çatdırılıb, daha sonra isə dəniz yolu ilə ABŞ-yə göndərilib. Mayın əvvəlində yük sonradan emal və təkrar istifadə üçün Cənubi Karolina ştatındakı Savannah River Site obyektinə çatdırılıb.

    Rəsmi Karakas bəyan edib ki, nüvə materialının çıxarılmasını sürətləndirmək qərarı ABŞ-nin 2026-cı ilin yanvarında köhnə reaktordan təxminən 50 metr məsafədə yerləşən IVIC obyektinin yaxınlığında keçirdiyi hərbi əməliyyatdan sonra qəbul edilib. Venesuela hakimiyyəti qeyd edib ki, bu, "risk səviyyəsini obyektiv şəkildə artırıb".

    Uranın zənginləşdirilməsi Venesuela
    США вывезли обогащенный уран из Венесуэлы

    Son xəbərlər

    10:05

    Son dörd ayda Azərbaycanda 15 mindən çox şəxsə əlillik təyin olunub

    Sosial müdafiə
    10:02

    Kamçatka yaxınlığında 5,8 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    10:02

    Yol polisi qeyri-iş günləri ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

    Daxili siyasət
    09:55
    Foto

    Azərbaycan Efiopiya ilə kənd təsərrüfatında innovativ texnologiyaların tətbiqini müzakirə edib

    ASK
    09:50

    Paşinyan: Azərbaycanla bərqərar edilmiş sülhü qorumaq bizim əsas məqsədimizdir

    Region
    09:45

    ABŞ zənginləşdirilmiş uranı Venesueladan çıxarıb

    Digər ölkələr
    09:39

    Bakıda 7 müntəzəm marşrutun hərəkət istiqaməti müvəqqəti dəyişdirilib

    İnfrastruktur
    09:32

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.05.2026)

    Maliyyə
    09:23

    Azərbaycandan Ermənistana bu gün neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti