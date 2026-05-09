    США вывезли обогащенный уран из Венесуэлы

    • 09 мая, 2026
    США вывезли обогащенный уран из Венесуэлы

    США и их партнеры завершили вывоз всего оставшегося обогащенного урана с исследовательского реактора RV-1 в Венесуэле.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на Управление национальной ядерной безопасности при Министерстве энергетики США (NNSA).

    Как заявили в ведомстве, реактор RV-1 использовался для физических и ядерных исследований до 1991 года. После завершения его эксплуатации на объекте оставалось около 13,5 кг урана, обогащенного выше 20%, что считается чувствительным уровнем с точки зрения ядерной безопасности.

    Операция проводилась совместно с Венесуэльским институтом научных исследований (IVIC) при координации МАГАТЭ. Материал был упакован в специальные контейнеры, доставлен в порт, после чего морским путем отправлен в США. В начале мая груз прибыл в штат Южная Каролина на объект Savannah River Site для дальнейшей переработки и повторного использования.

    В Каракасе заявили, что решение ускорить вывоз ядерного материала было принято после американской военной операции в январе 2026 года вблизи объекта IVIC, расположенного примерно в 50 метрах от старого реактора. Венесуэльские власти отметили, что это "объективно повысило уровень риска".

