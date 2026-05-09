Kamçatka yaxınlığında 5,8 maqnitudalı zəlzələ olub
Region
- 09 may, 2026
- 10:02
Kamçatkanın şərq sahilləri yaxınlığında 5,8 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmologiya Mərkəzi məlumat yayıb.
Yeraltı təkanların episentri Petropavlovsk-Kamçatskidən 1428 km şərqdə yerləşib.
Zəlzələ ocağı 26 km dərinlikdə olub.
