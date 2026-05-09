Возле Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано возле восточного побережья Камчатки.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 1428 км к востоку от Петропавловска-Камчатского.

Очаг залегал на глубине 26 км.