Возле Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8
В регионе
- 09 мая, 2026
- 09:34
Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано возле восточного побережья Камчатки.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 1428 км к востоку от Петропавловска-Камчатского.
Очаг залегал на глубине 26 км.
Последние новости
10:04
В Баку временно изменены маршруты 7 автобусных линийИнфраструктура
09:57
За последние сутки ЦАХАЛ нанес удары по более чем 85 объектам "Хезболлах"Другие страны
09:46
Пашинян: Наша задача - укреплять установленный 2 года назад мир с АзербайджаномВ регионе
09:43
Военная прокуратура провела мероприятие к 103-й годовщине со дня рождения Гейдара АлиеваВнутренняя политика
09:41
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.05.2026)Финансы
09:37
Азербайджан отправит в Армению очередную партию нефтепродуктовЭнергетика
09:34
Возле Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8В регионе
09:12
США вывезли обогащенный уран из ВенесуэлыДругие страны
09:07