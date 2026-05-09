İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycan Efiopiya ilə kənd təsərrüfatında innovativ texnologiyaların tətbiqini müzakirə edib

    ASK
    • 09 may, 2026
    • 09:55
    Azərbaycan Efiopiya ilə kənd təsərrüfatında innovativ texnologiyaların tətbiqini müzakirə edib

    Azərbaycan və Efiopiya arasında kənd təsərrüfatında innovativ texnologiyaların tətbiqi müzakirə edilib.

    "Report" İqtisadiyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti Efiopiyaya səfər edib.

    Məlumata görə, səfər çərçivəsində iqtisadiyyat nazirinin birinci müavini Elnur Əliyev Efiopiyanın kənd təsərrüfatı üzrə dövlət naziri Deselgn Tashome ilə keçirilən görüşdə aqrar sahədə əməkdaşlığın genişləndirilməsi, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı, innovativ texnologiyaların tətbiqi və ərzaq təhlükəsizliyi məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Efiopiyanın su və enerji naziri Habtamu İtefa Gelet ilə keçirilən görüşdə enerji, su ehtiyatlarının idarə olunması və bərpa olunan enerji sahələrində əməkdaşlıq imkanları nəzərdən keçirilib. Tərəflər "yaşıl enerji" və davamlı inkişaf istiqamətində təcrübə mübadiləsinin əhəmiyyətini vurğulayıblar.

    Azərbaycan nümayəndə heyəti həmçinin Müasir Efiopiya Xidmətləri üzrə Təşkilatlanmış Fayda Mərkəzinin (MESOB) fəaliyyəti ilə tanış olub. Mərkəzdə dövlət xidmətlərinin vahid platforma üzərindən təşkili, rəqəmsal həllər və vətəndaş məmnuniyyətinin artırılması istiqamətində həyata keçirilən mexanizmlər barədə məlumat təqdim edilib.

    Efiopiyada Azərbaycanın əlverişli biznes və investisiya mühiti, qeyri-neft sektorunun inkişafı və regional iqtisadi əməkdaşlıq imkanları təqdim olunub.

    Azərbaycan Efiopiya ilə kənd təsərrüfatında innovativ texnologiyaların tətbiqini müzakirə edib
    Azərbaycan Efiopiya ilə kənd təsərrüfatında innovativ texnologiyaların tətbiqini müzakirə edib
    Azərbaycan Efiopiya ilə kənd təsərrüfatında innovativ texnologiyaların tətbiqini müzakirə edib
    Azərbaycan Efiopiya ilə kənd təsərrüfatında innovativ texnologiyaların tətbiqini müzakirə edib
    Azərbaycan Efiopiya ilə kənd təsərrüfatında innovativ texnologiyaların tətbiqini müzakirə edib
    İqtisadiyyat Nazirliyi Azərbaycan Efiopiya Kənd təsərrüfatı

    Son xəbərlər

    10:05

    Son dörd ayda Azərbaycanda 15 mindən çox şəxsə əlillik təyin olunub

    Sosial müdafiə
    10:02

    Kamçatka yaxınlığında 5,8 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    10:02

    Yol polisi qeyri-iş günləri ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

    Daxili siyasət
    09:55
    Foto

    Azərbaycan Efiopiya ilə kənd təsərrüfatında innovativ texnologiyaların tətbiqini müzakirə edib

    ASK
    09:50

    Paşinyan: Azərbaycanla bərqərar edilmiş sülhü qorumaq bizim əsas məqsədimizdir

    Region
    09:45

    ABŞ zənginləşdirilmiş uranı Venesueladan çıxarıb

    Digər ölkələr
    09:39

    Bakıda 7 müntəzəm marşrutun hərəkət istiqaməti müvəqqəti dəyişdirilib

    İnfrastruktur
    09:32

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.05.2026)

    Maliyyə
    09:23

    Azərbaycandan Ermənistana bu gün neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti