    • 19 марта, 2026
    • 23:39
    Нарендра Моди осудил иранские атаки на Катар

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани осудил авиаудары Ирана по энергетической инфраструктуре эмирата.

    Как сообщает Report, об этом Моди написал в своем аккаунте в соцсети Х.

    "Я выразил нашу солидарность с Катаром и решительно осудил нападения на энергетическую инфраструктуру в регионе. Я также выразил признательность за заботу и поддержку, которую Катар оказывает индийской общине, выразив нашу надежду на то, что мир и стабильность восторжествуют в регионе", - заявил он.

    Моди добавил, что Индия выступает за свободу и безопасность судоходства через Ормузский пролив.

    Нарендра Моди Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Тамим бен Хамад Аль Тани Ормузский пролив
    Narendra Modi İranın Qətərə hücumunu pisləyib
