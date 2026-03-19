Нарендра Моди осудил иранские атаки на Катар
- 19 марта, 2026
- 23:39
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани осудил авиаудары Ирана по энергетической инфраструктуре эмирата.
Как сообщает Report, об этом Моди написал в своем аккаунте в соцсети Х.
"Я выразил нашу солидарность с Катаром и решительно осудил нападения на энергетическую инфраструктуру в регионе. Я также выразил признательность за заботу и поддержку, которую Катар оказывает индийской общине, выразив нашу надежду на то, что мир и стабильность восторжествуют в регионе", - заявил он.
Моди добавил, что Индия выступает за свободу и безопасность судоходства через Ормузский пролив.
تحدثتُ مع أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، ونقلتُ إليه وإلى الشعب القطري خالص تهاني العيد.— Narendra Modi (@narendramodi) March 19, 2026
وجددتُ التأكيد على وقوفنا تضامناً مع قطر، وإدانتنا الشديدة للهجمات التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في المنطقة.
وأعربتُ عن امتناني لما تقدمه دولة قطر من رعاية…