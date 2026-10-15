Глобальный индекс пыток, опубликованный Всемирной организацией против пыток (ВОПП) на 2026 год, выявил наличие серьезных и системных проблем в области защиты прав человека во Франции.

Об этом Report сообщает со ссылкой на заявление Бакинской инициативной группы (БИГ).

Отмечено, что Франция включена в категорию "значительный риск" и является единственным государством, которому присвоен этот уровень риска, среди оцененных стран Европейского союза.

В отчете особое внимание уделяется насилию со стороны полиции, расовой дискриминации, атмосфере безнаказанности и репрессивным мерам в отношении коренного населения Новой Каледонии.

Согласно оценке ВОПП, объединяющей более 200 неправительственных организаций из разных стран мира, несмотря на наличие обширных правовых и институциональных механизмов защиты прав человека во Франции, сохраняются устойчивые и структурные недостатки в области предотвращения пыток.

В отчете особое внимание уделяется событиям, происходящим на французской колониальной территории Новая Каледония. Так, насильственный перевод 87 заключенных-канаков, арестованных во время протестов в Новой Каледонии в 2024 году, полностью оторванных от своих семей и родной культуры, во французскую метрополию, расположенную примерно в 17 тыс. км от них, был включен в отчет как серьезное нарушение закона. Также резко критикуется ситуация с полицейским насилием на территории самой Франции.

Данный официальный отчет и собранная статистика убедительно доказывают, что Франция систематически нарушает принципы прав человека внутри страны и на своих заморских территориях, а также прибегает к непропорциональной силе и репрессивным методам, противоречащим ее международным обязательствам.