БИГ: Отчет ВОПП выявляет системные проблемы в защите прав человека во Франции
- 15 октября, 2026
- 17:23
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Глобальный индекс пыток, опубликованный Всемирной организацией против пыток (ВОПП) на 2026 год, выявил наличие серьезных и системных проблем в области защиты прав человека во Франции.
Об этом Report сообщает со ссылкой на заявление Бакинской инициативной группы (БИГ).
Отмечено, что Франция включена в категорию "значительный риск" и является единственным государством, которому присвоен этот уровень риска, среди оцененных стран Европейского союза.
В отчете особое внимание уделяется насилию со стороны полиции, расовой дискриминации, атмосфере безнаказанности и репрессивным мерам в отношении коренного населения Новой Каледонии.
Согласно оценке ВОПП, объединяющей более 200 неправительственных организаций из разных стран мира, несмотря на наличие обширных правовых и институциональных механизмов защиты прав человека во Франции, сохраняются устойчивые и структурные недостатки в области предотвращения пыток.
В отчете особое внимание уделяется событиям, происходящим на французской колониальной территории Новая Каледония. Так, насильственный перевод 87 заключенных-канаков, арестованных во время протестов в Новой Каледонии в 2024 году, полностью оторванных от своих семей и родной культуры, во французскую метрополию, расположенную примерно в 17 тыс. км от них, был включен в отчет как серьезное нарушение закона. Также резко критикуется ситуация с полицейским насилием на территории самой Франции.
Данный официальный отчет и собранная статистика убедительно доказывают, что Франция систематически нарушает принципы прав человека внутри страны и на своих заморских территориях, а также прибегает к непропорциональной силе и репрессивным методам, противоречащим ее международным обязательствам.
World Organisation Against Torture. Global Torture Index — France Country Profile. The situation in Kanaky-New Caledonia since May 2024 is an acute, distinct crisis: United Nations experts declared themselves alarmed as around 87 Kanak prisoners were deported some 17,000 km to metropolitan France and Kanak people came to represent over 90% of the territory’s prison population. #frenchcolonialism #Kanaky #newcaledonia #GlobalTortureIndex #humanrights #IndigenousPeoples #kanakpeople #prisonerrights #HumanRightsViolations #UNExperts #decolonization #justiceforkanaky #StopColonialism— Baku Initiative Group (@bakuinitiative) October 15, 2026