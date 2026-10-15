Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Khaleej Telegraph: Саммит СВМДА в Баку предоставил Катару новые возможности для дипломатического взаимодействия

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 17:23
    Khaleej Telegraph: Саммит СВМДА в Баку предоставил Катару новые возможности для дипломатического взаимодействия

    VII Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку предоставил Катару возможность напрямую взаимодействовать с государствами-участниками, укреплять дипломатические отношения и обсуждать перспективы дальнейшего сотрудничества.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации информационного портала Khaleej Telegraph.

    "Встречи на высоком уровне способствуют развитию дипломатических отношений, позволяя лидерам обмениваться мнениями и поддерживать установленные каналы коммуникации. Кроме того, подобные мероприятия создают условия для определения общих интересов и изучения перспектив дальнейшего сотрудничества", - говорится в публикации.

    В ней также отмечается роль Азербайджана в организации саммита и развитии дипломатических связей между государствами-участниками.

    "Азербайджан принял саммит в своей столице, приветствуя высокопоставленные делегации стран-участниц. Президент [Азербайджана] Ильхам Алиев направил приглашение Эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани. Участие катарского лидера также подчеркнуло отношения между Катаром и Азербайджаном в более широком многостороннем дипломатическом формате", - говорится в материале.

    Издание отмечает, что в центре внимания VII Саммита СВМДА находились меры укрепления доверия и международный диалог.

    "Регулярные контакты могут способствовать улучшению взаимопонимания между правительствами, особенно в условиях меняющихся региональных приоритетов и международной обстановки. Кроме того, многосторонние площадки позволяют участвующим странам обмениваться мнениями и поддерживать дипломатические связи", - подчеркивается в публикации.

    По оценке Khaleej Telegraph, значение встречи в Баку заключалось в объединении национальных лидеров и представителей международных организаций в рамках общей площадки для диалога. Саммит также подтвердил роль устойчивых дипломатических контактов в поддержании отношений между государствами-участниками.

    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Катар Тамим бен Хамад Аль Тани
    "Khaleej Telegraph": Bakıdakı AQEM Zirvə Görüşü Qətərə diplomatik qarşılıqlı fəaliyyət üçün yeni imkanlar təqdim edib
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