Khaleej Telegraph: Саммит СВМДА в Баку предоставил Катару новые возможности для дипломатического взаимодействия

VII Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку предоставил Катару возможность напрямую взаимодействовать с государствами-участниками, укреплять дипломатические отношения и обсуждать перспективы дальнейшего сотрудничества.

Как передает Report, об этом говорится в публикации информационного портала Khaleej Telegraph.

"Встречи на высоком уровне способствуют развитию дипломатических отношений, позволяя лидерам обмениваться мнениями и поддерживать установленные каналы коммуникации. Кроме того, подобные мероприятия создают условия для определения общих интересов и изучения перспектив дальнейшего сотрудничества", - говорится в публикации.

В ней также отмечается роль Азербайджана в организации саммита и развитии дипломатических связей между государствами-участниками.

"Азербайджан принял саммит в своей столице, приветствуя высокопоставленные делегации стран-участниц. Президент [Азербайджана] Ильхам Алиев направил приглашение Эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани. Участие катарского лидера также подчеркнуло отношения между Катаром и Азербайджаном в более широком многостороннем дипломатическом формате", - говорится в материале.

Издание отмечает, что в центре внимания VII Саммита СВМДА находились меры укрепления доверия и международный диалог.

"Регулярные контакты могут способствовать улучшению взаимопонимания между правительствами, особенно в условиях меняющихся региональных приоритетов и международной обстановки. Кроме того, многосторонние площадки позволяют участвующим странам обмениваться мнениями и поддерживать дипломатические связи", - подчеркивается в публикации.

По оценке Khaleej Telegraph, значение встречи в Баку заключалось в объединении национальных лидеров и представителей международных организаций в рамках общей площадки для диалога. Саммит также подтвердил роль устойчивых дипломатических контактов в поддержании отношений между государствами-участниками.