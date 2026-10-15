"Khaleej Telegraph": Bakıdakı AQEM Zirvə Görüşü Qətərə diplomatik qarşılıqlı fəaliyyət üçün yeni imkanlar təqdim edib
- 15 oktyabr, 2026
- 17:30
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Bakıda keçirilən Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) VII Zirvə Görüşü Qətərə iştirakçı dövlətlərlə birbaşa qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək, diplomatik münasibətləri möhkəmləndirmək və gələcək əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə etmək imkanı verdi.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Khaleej Telegraph" informasiya portalının məqaləsində bildirilib.
"Yüksəksəviyyəli görüşlər liderlərə fikir mübadiləsi aparmağa və qurulmuş kommunikasiya kanallarını qoruyub saxlamağa imkan verməklə diplomatik münasibətlərin inkişafına kömək edir. Bundan əlavə, bu cür tədbirlər ümumi maraqların müəyyən edilməsi və gələcək əməkdaşlıq perspektivlərinin öyrənilməsi üçün şərait yaradır", - məqalədə vurğulanıb.
Məqalədə, həmçinin Azərbaycanın sammitin təşkilində və iştirakçı dövlətlər arasında diplomatik əlaqələrin inkişaf etdirilməsindəki rolu qeyd olunub.
"Azərbaycan iştirakçı ölkələrin yüksəkvəzifəli nümayəndə heyətlərini salamlayaraq sammitə öz paytaxtında ev sahibliyi etdi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qətər Əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Al Taniyə dəvət göndərdi. Qətər liderinin iştirakı həmçinin Qətər və Azərbaycan arasındakı münasibətləri daha geniş çoxtərəfli diplomatik formatda vurğulayıb", - materialda qeyd olunub.
Qeyd edilib ki, AQEM-in VII Sammitinin diqqət mərkəzində etimadın möhkəmləndirilməsi tədbirləri və beynəlxalq dialoq yer alıb.
"Müntəzəm təmaslar, xüsusən də dəyişən regional prioritetlər və beynəlxalq vəziyyət şəraitində hökumətlər arasında qarşılıqlı anlaşmanın yaxşılaşmasına kömək edə bilər. Bundan əlavə, çoxtərəfli platformalar iştirakçı ölkələrə fikir mübadiləsi aparmağa və diplomatik əlaqələri qoruyub saxlamağa imkan verir", - materialda vurğulanıb.
"Khaleej Telegraph"ın qiymətləndirməsinə görə, Bakıdakı görüşün əhəmiyyəti milli liderləri və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrini ortaq dialoq platforması çərçivəsində bir araya gətirməkdən ibarət idi. Bundan əlavə, sammit iştirakçı dövlətlər arasında münasibətlərin qorunub saxlanılmasında dayanıqlı diplomatik təmasların rolunu bir daha təsdiq edib.