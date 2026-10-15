Задержан второй подозреваемый в причастности к стрельбе в школе во Франции

Во Франции задержали подростка, которого подозревают в причастности к стрельбе в школе в городе Обань (департамент Буш-дю-Рон).

Как передает Report, об этом сообщает издание Le Monde.

Это уже второй подозреваемый по делу. Ранее под стражу был помещен 14-летний школьник, который открыл огонь из охотничьего ружья и ранил директора и учительницу математики. Он пронес оружие в школу в чехле от гитары. Начато расследование по статьям "покушение на убийство в связи с террористической деятельностью" и "террористическое сообщество".

Новый подозреваемый, по версии следствия, поддерживал связь со стрелявшим через TikTok. Его задержали на севере Франции после изучения следствием цифровых носителей, изъятых при обыске в доме стрелка.