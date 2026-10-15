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    Задержан второй подозреваемый в причастности к стрельбе в школе во Франции

    Другие страны
    • 15 октября, 2026
    • 17:06
    Задержан второй подозреваемый в причастности к стрельбе в школе во Франции

    Во Франции задержали подростка, которого подозревают в причастности к стрельбе в школе в городе Обань (департамент Буш-дю-Рон).

    Как передает Report, об этом сообщает издание Le Monde.

    Это уже второй подозреваемый по делу. Ранее под стражу был помещен 14-летний школьник, который открыл огонь из охотничьего ружья и ранил директора и учительницу математики. Он пронес оружие в школу в чехле от гитары. Начато расследование по статьям "покушение на убийство в связи с террористической деятельностью" и "террористическое сообщество".

    Новый подозреваемый, по версии следствия, поддерживал связь со стрелявшим через TikTok. Его задержали на севере Франции после изучения следствием цифровых носителей, изъятых при обыске в доме стрелка.

    Акции протеста во Франции Стрельба в школе
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