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    В Бангкоке обсудили глобальные экономические процессы и их влияние на Азербайджан

    Финансы
    • 15 октября, 2026
    • 17:16
    В Бангкоке обсудили глобальные экономические процессы и их влияние на Азербайджан

    На ежегодных собраниях Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) в столице Таиланда Бангкоке обсуждено влияние глобальных экономических процессов на Азербайджан.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

    Делегация во главе с председателем ЦБ Талехом Кязымовым в рамках участия в ежегодных собраниях приняла участие в очередном заседании Группы выборщиков, в которую входит и Азербайджан.

    Выступая на заседании, глава ЦБ рассказал о влиянии глобальных экономических процессов на страну, мерах по дальнейшему укреплению финансовой стабильности и инициативах, направленных на устойчивое развитие финансового сектора. Он подчеркнул, что долгосрочное сотрудничество со Всемирным банком и МВФ вносит важный вклад в дальнейшее расширение институционального потенциала страны и повышение экономической устойчивости.

    На заседании с участием представителей стран Всемирного банка и МВФ, международных финансовых институтов и руководителей центральных банков обсуждались текущая макроэкономическая ситуации в странах Группы выборщиков, тенденции развития, предстоящие вызовы, а также влияние глобальных экономических процессов на национальные экономики.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Международный валютный фонд (МВФ) Бангкок
    Qlobal iqtisadi proseslərin Azərbaycana təsirləri müzakirə edilib
    Global economic developments and their impact on Azerbaijan discussed in Bangkok
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