В Бангкоке обсудили глобальные экономические процессы и их влияние на Азербайджан

На ежегодных собраниях Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) в столице Таиланда Бангкоке обсуждено влияние глобальных экономических процессов на Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Делегация во главе с председателем ЦБ Талехом Кязымовым в рамках участия в ежегодных собраниях приняла участие в очередном заседании Группы выборщиков, в которую входит и Азербайджан.

Выступая на заседании, глава ЦБ рассказал о влиянии глобальных экономических процессов на страну, мерах по дальнейшему укреплению финансовой стабильности и инициативах, направленных на устойчивое развитие финансового сектора. Он подчеркнул, что долгосрочное сотрудничество со Всемирным банком и МВФ вносит важный вклад в дальнейшее расширение институционального потенциала страны и повышение экономической устойчивости.

На заседании с участием представителей стран Всемирного банка и МВФ, международных финансовых институтов и руководителей центральных банков обсуждались текущая макроэкономическая ситуации в странах Группы выборщиков, тенденции развития, предстоящие вызовы, а также влияние глобальных экономических процессов на национальные экономики.