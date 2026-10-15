Зеленский прибыл в Брюссель для участия в заседании Совета ЕС

Украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским прибыла в Брюссель (Бельгия) для участия в заседании Совета ЕС.

Как передает Report, об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

Он отметил, что запланированы встречи с генсеком НАТО, президентом Франции и премьер-министрами Польши, Дании и Бельгии. Также его примет король Бельгии Филипп.

Зеленский сообщил, что 16 октября у него запланированы встречи с президентами Евросовета и Еврокомиссии, а также с премьер-министрами Венгрии, Финляндии и Швеции.

"Мы все в Европе хотим, чтобы эта война закончилась. И для этого нужны сигналы силы – больше реального давления на Россию и больше оборонной поддержки для Украины. Сейчас особенно важно действовать вместе, чтобы защитить жизни", – добавил он.