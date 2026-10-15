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    ING понизила прогноз по инфляции в Азербайджане на 2026 год

    Финансы
    • 15 октября, 2026
    • 16:46
    ING понизила прогноз по инфляции в Азербайджане на 2026 год

    Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 5,7% в 2026 году, 5,6% в 2027 году и 5,3 % в 2028 году.

    Как передает Report со ссылкой на ING, инфляционный прогноз на текущий год был пересмотрен в сторону понижения на 0,1 процентных пункта (п.п.) относительно предыдущей оценки, тогда как ожидания на последующие годы остались без изменений.

    По данным Госкомстата Азербайджана, среднегодовая инфляция в стране в 2025 году зафиксирована на отметке 5,6% по сравнению с 2,2% в 2024 году. В январе-сентябре 2026 года среднегодовой показатель инфляции в стране достиг 5,7%.

    Эксперты банка предполагают, что в третьем квартале 2026 года среднегодовая инфляция составит 5,7% (предыдущая оценка - 5,8%), а в четвертом квартале - 5,4% (ранее ожидалось 5,9%). Помимо этого, на первый квартал 2027 года прогнозируется инфляция в 5,7%, на второй квартал - 5,7%, на третий - 5,4% и на четвертый - 5,4%.

    Согласно расчетам Минэкономики, среднегодовая инфляция в стране ожидается на уровне 5,7% в 2026 году и 5,3% в 2027 году. Центральный банк Азербайджана (по июльскому прогнозу) рассчитывает на инфляцию в 6,1% в 2026 году и 5,8% в 2027 году.

    Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 6,1% в 2026 году, 5,6% в 2027 году и 4,9% в 2028 году.

    Среднегодовая инфляция ING Group
    ING Azərbaycanda 2026-cı il üçün inflyasiya proqnozunu aşağı salıb
    ING lowers its inflation forecast for Azerbaijan for 2026
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