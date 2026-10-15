ЕИБ рассматривает трансграничные энергопроекты в ЦА с потенциалом экспорта в Европу через Азербайджан

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) намерен финансировать строительство гидроэлектростанции "Камбар-Ата-1" в Кыргызстане, электроэнергия которой в будущем может поставляться в Европу через Казахстан, Каспийское море и Азербайджан.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом сообщил вице-президент банка Марек Мора в интервью Euronews в Астане.

"Мы слышали некоторые идеи об электрическом интерконнекторе между Казахстаном и Азербайджаном через Каспийское море, который затем мог бы продолжиться в Европу", - сказал Мора.

Гидроэлектростанция "Камбар-Ата-1" строится в рамках совместного проекта Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. По словам Моры, ЕИБ выделил трем странам 900 млн евро на проекты в области управления водными ресурсами и строительства энергетических сетей.

Ожидается, что станция будет введена в эксплуатацию примерно к 2035 году и сможет вырабатывать 5,6 млрд кВт·ч электроэнергии в год. Проект призван укрепить энергетическую безопасность Центральной Азии.