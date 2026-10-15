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    В Греции один человек погиб в результате наводнения

    Другие страны
    • 15 октября, 2026
    • 17:28
    В Греции один человек погиб в результате наводнения

    25-летний мужчина погиб после того, как его автомобиль смыло в море сильным потоком воды на греческом острове Родос, где мощные штормы вызвали масштабные наводнения и парализовали транспортное сообщение.

    Как передает Report, об этом сообщает Ekathimerini со ссылкой на береговую охрану.

    Мужчину нашли без сознания в море у пляжа Стегна на восточном побережье острова, недалеко от села Архангелос, после того как сильные потоки воды смыли в воду четыре автомобиля. На место происшествия прибыли сотрудники береговой охраны, полицейские и бригады скорой помощи.

    По сообщениям местных СМИ, мужчина, работавший в отеле, пошел забирать свой автомобиль, когда его смыло потоком воды. Ему не удалось спастись из автомобиля.

    Шторм вызвал значительные перебои на всем острове Родос: дороги были затоплены, автомобили застряли, а движение прервано. Власти закрыли дороги в нескольких районах, а участок дороги, соединяющий Архангелос и Малонас, был перекрыт после того, как на проезжую часть упал большой камень, повредив дорожное покрытие и защитные ограждения.

    Наводнение Греция
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