İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Yunanıstan, İtaliya və Kipr neft və qaza qayıdır

    Digər ölkələr
    • 01 fevral, 2026
    • 11:50
    Yunanıstan, İtaliya və Kipr neft və qaza qayıdır

    Yunanıstan, İtaliya və Kipr tədricən bərpa olunan enerji strategiyalarından imtina edərək neft və qaz hasilatına qayıdırlar.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Yunanıstanın enerji şirkəti "Energean Group"un baş direktoru Matios Riqas "Financial Times" qəzetinə verdiyi müsahibədə bildirib.

    O, Rusiyanın 2022-ci ildə Ukraynaya tammiqyaslı müdaxiləsi Avropa enerji bazarlarını alt-üst etdikdən sonra bir neçə Aralıq dənizi ölkəsinin yanaşmalarını dəyişdirməyə hazır olduğunu nümayiş etdirdiyini söyləyib.

    "Beş-yeddi il əvvəl Yunanıstana baxsanız, onlar yalnız "yaşıl" investisiyalardan danışırdılar. Nəticədə kömürlə işləyən elektrik stansiyaları bağlandı. İndi gündəmdəki məsələlərdən biri də qərbi Yunanıstanda ExxonMobil ilə birgə qazacağımız bir quyudur",

    Onun sözlərinə görə, Yunanıstanın enerji müstəqilliyinə nail olmaq ehtimalı var: "İtaliya hökuməti də geoloji kəşfiyyatı fəal şəkildə nəzərdən keçirir, baxmayaraq ki, bir neçə il əvvəl bu, gündəmdə belə deyildi. İtaliyada yeni geoloji kəşfiyyatı qadağan edən qanun məhkəmə qərarı ilə ləğv edildi. Avropa paytaxtları son illərdə bərpa olunan enerji mənbələrini dəstəkləmək təşəbbüslərində səhv yol seçirlər".

    O əlavə edib ki, Ukrayna ilə müharibə bitdikdən sonra uzunmüddətli Avropa qaz layihələri ABŞ və Qətərdən mayeləşdirilmiş təbii qaz təchizatı, bəlkə də yenidən Rusiya ilə rəqabət aparmaq məcburiyyətində qalacaq.

    qaz və neft Avropa
    СМИ: Греция, Италия и Кипр отходят от стратегии добычи альтернативной энергии
    Greece, Italy and Cyprus shift away from renewable energy strategies, return to oil and gas

    Son xəbərlər

    12:01

    İran Avropa ölkələrinin ordularını terror təşkilatlarının siyahısına daxil edib

    Region
    12:01

    "Real" və "Barselona" "Bavariya"nın müdafiəçisi ilə danışıqlar aparır

    Futbol
    11:57

    Mədəniyyət naziri Omanda Opera və Balet Teatrı kollektivinin təqdimatında "Toska"nı izləyib

    Mədəniyyət siyasəti
    11:50

    Yunanıstan, İtaliya və Kipr neft və qaza qayıdır

    Digər ölkələr
    11:30

    Dneprə dron hücumu edilib, iki nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    11:15
    Video

    Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb

    Hərbi
    11:02

    Azərbaycan idmançılarının reytinq cədvəli açıqlanıb

    Fərdi
    11:00

    Ağsuda ağır yol qəzası baş verib, dörd nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    10:55

    Biləsuvar heyvan bazarında yenidən satışa başlanılıb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti