СМИ: Греция, Италия и Кипр отходят от стратегии добычи альтернативной энергии

Греция, Италия и Кипр постепенно отказываются от стратегий, связанных с возобновляемыми источниками энергии, и возвращаются к добыче нефти и газа.

Как передает Report, об этом в интервью Financial Times заявил генеральный директор греческой энергетической компании Energean Group Матиос Ригас.

По его словам, ряд стран Средиземноморья продемонстрировали готовность изменить свой подход после того, как полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году перевернуло европейские энергетические рынки.

"Если вы посмотрите на Грецию пять-семь лет назад, то там говорили только о "зеленых" инвестициях: закрытии электростанций, работающих на буром угле. Сейчас одним из пунктов повестки дня является скважина, которую мы будем бурить совместно с ExxonMobil на западе Греции", - сказал он, добавив, что есть вероятность того, что Греция станет энергонезависимой.

По его словам, итальянское правительство также активно рассматривает проведение работ по геологоразведке, хотя несколько лет назад это даже не стояло на повестке дня. В Италии закон, запрещающий новые геологоразведывательные работы, был отменен по решению суда. По мнению Ригаса, европейские столицы последние несколько лет "избирали неверный курс" в рамках инициатив по поддержке возобновляемых источников энергии.

Издание пишет, что несмотря на то, что европейские страны продолжают вкладывать значительные средства в возобновляемые источники энергии, в прошлом году они замедлили переход на экологически чистую энергию, особенно в тех регионах, где альтернативные виды топлива, такие как водород, остаются относительно дорогими. В результате нефтяные компании теперь рассчитывают на более длительный срок службы ископаемого топлива и стремятся обеспечить себе больше запасов. По мнению Ригаса, долгосрочные европейские газовые проекты будут вынуждены конкурировать с поставками сжиженного природного газа из США и Катара, а также, возможно, снова с Россией после завершения войны с Украиной. Он выразил уверенность в том, что поставки в Европу останутся конкурентоспособными, и заявил, что производителям газа следует заключать долгосрочные контракты с потребителями, такими как промышленные группы или электростанции, чтобы справиться с неопределенностью.

Отметим, что ExxonMobil подписала в Афинах соглашение об участии с 60-процентной долей в консорциуме компаний Energean и Helleniq Energy с целью проведения разведочного бурения на шельфовом блоке "Участок-2" в Ионическом море у западного побережья Греции.