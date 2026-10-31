Рэнкинг банков Азербайджана по размеру обязательств (01.10.2026)
- 31 октября, 2026
- 12:00
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Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по объему обязательств по состоянию на 1 октября 2026 года:
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№
|
Банки
|
Обязательства банков
(млн манатов)
|
Годовая динамика
обязательств банков
|
1
|
International Bank of Azerbaijan
|
13 794,911
|
23,0%
|
2
|
Kapital Bank
|
12 575,097
|
14,6%
|
3
|
PASHA Bank
|
9 002,348
|
13,4%
|
4
|
Bank Respublika
|
2 372,797
|
-4,6%
|
5
|
Xalq Bank
|
2 291,783
|
-26,0%
|
6
|
Unibank
|
2 149,461
|
24,5%
|
7
|
Azer-Turk Bank
|
2 048,910
|
18,2%
|
8
|
Access Bank
|
1 644,957
|
17,4%
|
9
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
1 433,376
|
32,8%
|
10
|
Bank of Baku
|
1 372,728
|
44,7%
|
11
|
Yelo Bank
|
1 363,988
|
7,0%
|
12
|
Rabitabank
|
1 312,329
|
11,7%
|
13
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
872,496
|
62,8%
|
14
|
Turan Bank
|
803,301
|
1,9%
|
15
|
Azerbaijan Industry Bank
|
721,836
|
7,3%
|
16
|
Express Bank
|
594,549
|
16,7%
|
17
|
AFB Bank
|
495,302
|
102,0%
|
18
|
Premium Bank
|
480,790
|
3,9%
|
19
|
Bank VTB Azerbaijan
|
249,454
|
33,5%
|
20
|
Bank Eurasia
|
144,779
|
27,2%
|
21
|
Bank Melli Iran-Baku
|
57,784
|
-15,0%