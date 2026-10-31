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    Azərbaycandakı bankların öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2026)

    Maliyyə
    • 31 oktyabr, 2026
    • 12:00
    Azərbaycandakı bankların öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2026)

    "Report" Azərbaycandakı bankların 1 oktyabr 2026-cı ilə öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın

    öhdəlikləri

    (milyon manat)

    Bankın

    öhdəliklərinin

    illik dinamikası

    1

    International Bank of Azerbaijan

    13 794,911

    23,0%

    2

    Kapital Bank

    12 575,097

    14,6%

    3

    PASHA Bank

    9 002,348

    13,4%

    4

    Bank Respublika

    2 372,797

    -4,6%

    5

    Xalq Bank

    2 291,783

    -26,0%

    6

    Unibank

    2 149,461

    24,5%

    7

    Azer-Turk Bank

    2 048,910

    18,2%

    8

    Access Bank

    1 644,957

    17,4%

    9

    Ziraat Bank Azerbaijan

    1 433,376

    32,8%

    10

    Bank of Baku

    1 372,728

    44,7%

    11

    Yelo Bank

    1 363,988

    7,0%

    12

    Rabitabank

    1 312,329

    11,7%

    13

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    872,496

    62,8%

    14

    Turan Bank

    803,301

    1,9%

    15

    Azerbaijan Industry Bank

    721,836

    7,3%

    16

    Express Bank

    594,549

    16,7%

    17

    AFB Bank

    495,302

    102,0%

    18

    Premium Bank

    480,790

    3,9%

    19

    Bank VTB Azerbaijan

    249,454

    33,5%

    20

    Bank Eurasia

    144,779

    27,2%

    21

    Bank Melli Iran-Baku

    57,784

    -15,0%
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