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    В США в результате стрельбы в торговом центре погиб человек, еще шестеро ранены

    Другие страны
    • 31 октября, 2026
    • 11:51
    В США в результате стрельбы в торговом центре погиб человек, еще шестеро ранены

    В результате стрельбы в магазине Spirit Halloween в торговом центре Solano Town Center в городе Фэрфилд (штат Калифорния) один человек погиб, еще шестеро получили огнестрельные ранения.

    Как передает Report со ссылкой на полицию Фэрфилда, все пострадавшие были доставлены в местные больницы, трое из них находятся в критическом состоянии.

    Личности пострадавших пока не установлены. Полиция продолжает расследование, опрашивает свидетелей и устанавливает личность подозреваемого. Место происшествия остается оцепленным.

    Стрельба в США Торговый центр Калифорния
    ABŞ-də ticarət mərkəzində atışma nəticəsində 1 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb
    1 killed, 6 injured in US shooting
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