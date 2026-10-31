В США в результате стрельбы в торговом центре погиб человек, еще шестеро ранены
Другие страны
- 31 октября, 2026
- 11:51
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В результате стрельбы в магазине Spirit Halloween в торговом центре Solano Town Center в городе Фэрфилд (штат Калифорния) один человек погиб, еще шестеро получили огнестрельные ранения.
Как передает Report со ссылкой на полицию Фэрфилда, все пострадавшие были доставлены в местные больницы, трое из них находятся в критическом состоянии.
Личности пострадавших пока не установлены. Полиция продолжает расследование, опрашивает свидетелей и устанавливает личность подозреваемого. Место происшествия остается оцепленным.
ABŞ-də ticarət mərkəzində atışma nəticəsində 1 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb
1 killed, 6 injured in US shooting
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