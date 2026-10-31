В США в результате стрельбы в торговом центре погиб человек, еще шестеро ранены

В результате стрельбы в магазине Spirit Halloween в торговом центре Solano Town Center в городе Фэрфилд (штат Калифорния) один человек погиб, еще шестеро получили огнестрельные ранения.

Как передает Report со ссылкой на полицию Фэрфилда, все пострадавшие были доставлены в местные больницы, трое из них находятся в критическом состоянии.

Личности пострадавших пока не установлены. Полиция продолжает расследование, опрашивает свидетелей и устанавливает личность подозреваемого. Место происшествия остается оцепленным.