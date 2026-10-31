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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    ABŞ-də ticarət mərkəzində atışma nəticəsində 1 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 31 oktyabr, 2026
    • 12:15
    ABŞ-də ticarət mərkəzində atışma nəticəsində 1 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb

    Kaliforniya ştatının Ferfild şəhərində (ABŞ) "Solano Town Center" ticarət mərkəzindəki "Spirit Halloween" mağazasında atışma nəticəsində 1 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb.

    "Report" Ferfild polisinə istinadən xəbər verir ki, yaralılar yerli xəstəxanalara çatdırılıb, onlardan 3-ü kritik vəziyyətdədir.

    Xəsarət alanların şəxsiyyəti hələlik müəyyən edilməyib. Polis hadisəni araşdırmaqda davam edir.

    Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    В США в результате стрельбы в торговом центре погиб человек, еще шестеро ранены
    1 killed, 6 injured in US shooting
    MiniBoss
    MiniBoss

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