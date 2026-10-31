ABŞ-də ticarət mərkəzində atışma nəticəsində 1 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb
Digər ölkələr
- 31 oktyabr, 2026
- 12:15
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Kaliforniya ştatının Ferfild şəhərində (ABŞ) "Solano Town Center" ticarət mərkəzindəki "Spirit Halloween" mağazasında atışma nəticəsində 1 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb.
"Report" Ferfild polisinə istinadən xəbər verir ki, yaralılar yerli xəstəxanalara çatdırılıb, onlardan 3-ü kritik vəziyyətdədir.
Xəsarət alanların şəxsiyyəti hələlik müəyyən edilməyib. Polis hadisəni araşdırmaqda davam edir.
В США в результате стрельбы в торговом центре погиб человек, еще шестеро ранены
1 killed, 6 injured in US shooting
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