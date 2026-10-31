МЧС провело пожарно-тактическое учение на заводе SOCAR
Происшествия
- 31 октября, 2026
- 12:00
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Государственная служба пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) провела пожарно-тактическое учение на тему "Тушение пожаров на предприятиях по производству нефтехимической продукции" на заводе "Этилен-полиэтилен" компании SOCAR в Сумгайыте.
Об этом Report сообщили в МЧС.
В ходе учения пожарные подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС, оперативно прибывшие к месту условного пожара, произошедшего на территории, выполнили операции по эвакуации сотрудников завода из "опасной зоны", проведению оперативной разведки на месте "пожара" и его тушению.
После успешно проведенного учения были обсуждены полученные результаты и даны соответствующие поручения.
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