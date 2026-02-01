İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb

    Hərbi
    • 01 fevral, 2026
    • 11:15
    Müdafiə Nazirliyi ötən həftə paylaşılan məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb.

    "Report" icmalı təqdim edir:

    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmal
    Video
