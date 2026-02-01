Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb
Hərbi
- 01 fevral, 2026
- 11:15
Müdafiə Nazirliyi ötən həftə paylaşılan məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb.
"Report" icmalı təqdim edir:
Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb
Son xəbərlər
11:57
Mədəniyyət naziri Omanda Opera və Balet Teatrı kollektivinin təqdimatında "Toska"nı izləyibMədəniyyət siyasəti
11:50
Yunanıstan, İtaliya və Kipr neft və qaza qayıdırDigər ölkələr
11:30
Dneprə dron hücumu edilib, iki nəfər ölübDigər ölkələr
11:15
Video
Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıbHərbi
11:02
Azərbaycan idmançılarının reytinq cədvəli açıqlanıbFərdi
11:00
Ağsuda ağır yol qəzası baş verib, dörd nəfər xəsarət alıbHadisə
10:55
Biləsuvar heyvan bazarında yenidən satışa başlanılıbASK
10:50
Gürcüstanda Dövlət Təhlükəsizlik Akademiyası yaradılıbRegion
10:46