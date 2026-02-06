İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Avropa Komissiyası "TikTok"dan yetkinlik yaşına çatmayanların müdafiəsini gücləndirməyi tələb edib

    Digər ölkələr
    • 06 fevral, 2026
    • 16:57
    Avropa Komissiyası TikTokdan yetkinlik yaşına çatmayanların müdafiəsini gücləndirməyi tələb edib

    Avropa Komissiyası Çinin "TikTok" platformasının Avropa İttifaqının (Aİ) Rəqəmsal Xidmətlər Qanununun (DSA) tələblərini pozduğu barədə ilkin qənaətə gəlib və şirkəti dəyişikliklər etməyə çağırıb, əks təqdirdə isə böyük məbləğdə cərimə ilə hədələyib.

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bu barədə Brüsseldə Aİ-nin rəsmi nümayəndəsi Tomas Renye bildirib.

    Onun sözlərinə görə, araşdırmanın ilkin nəticələri göstərib ki, "TikTok" platformanın asılılıq yaradan funksiyalarının istifadəçilərin, o cümlədən yetkinlik yaşına çatmayanların və həssas böyüklərin fiziki, psixi sağlamlığına necə zərər verə biləcəyini lazımi qaydada qiymətləndirməyib.

    Renye qeyd edib ki, "TikTok"un Aİ-də təxminən 170 milyon istifadəçisi var, onların da əksəriyyəti uşaqlardır. Avropa Komissiyasının məlumatına görə, 12-15 yaşlı yeniyetmələrin 7%-i gün ərzində bu tətbiqdə 4-5 saat vaxt keçirir.

    Avropa Komissiyasından bildiriblər ki, "TikTok" bu risklərin azaldılması üçün səmərəli tədbirlər görməyib. Avropa Komissiyasının tələbləri yerinə yetirilmədiyi təqdirdə, şirkət Aİ qanunvericiliyini pozmuş hesab edilə, bu da onun illik qlobal dövriyyəsinin 6%-ə qədər həcmində cərimələnməsi ilə nəticələnə bilər.

    Avropa Komissiyası Avropa İttifaqı “TikTok”
    Еврокомиссия потребовала от TikTok усилить защиту несовершеннолетних
    European Commission demands TikTok to strengthen protection for minors

    Son xəbərlər

    17:47

    Devid Allen ABŞ-nin Ermənistandakı müvəqqəti işlər vəkili təyin edilib

    Region
    17:38

    Omanda İran və ABŞ arasında nüvə proqramı üzrə danışıqlar başa çatıb - YENİLƏNİB

    Region
    17:36

    ABŞ-dən olan basketbolçu "Naxçıvan" klubuna keçib

    Komanda
    17:30
    Foto

    Azərbaycan Gəncləri Gününə həsr olunmuş  "GəncVizyon" ideyatonu keçirilib

    Daxili siyasət
    17:28

    Ermənistanın sabiq nazir müavininin daşınmaz əmlakı və 92 min dolları müsadirə oluna bilər

    Region
    17:27
    Foto

    AYNA: Yerli daşıyıcılar üçün sürücü hazırlığı üzrə təhsil haqqı 50 manata endirilib

    İnfrastruktur
    17:22

    Azərbaycan İspaniyadan avokado idxalını bərpa edib

    Biznes
    17:20

    "İmişli" heyətinə yeni futbolçu cəlb edib

    Futbol
    17:15
    Foto

    Kahramanmaraşlıların Azərbaycan sevgisi: "Türkiyə ilə həmrəyliyiniz bizə güc verir"

    Region
    Bütün Xəbər Lenti