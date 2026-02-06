Еврокомиссия потребовала от TikTok усилить защиту несовершеннолетних

Еврокомиссия пришла к предварительному выводу о нарушении китайской платформой TikTok требований Закона о цифровых услугах ЕС (DSA) и призвала компанию внести изменения, пригрозив в противном случае значительным штрафом.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом в Брюсселе заявил официальный представитель ЕС Тома Ренье.

По его словам, предварительные итоги расследования показали, что TikTok не провел надлежащей оценки того, как вызывающие привыкание функции платформы могут нанести вред физическому и психическому здоровью пользователей, в том числе несовершеннолетних и уязвимых взрослых.

Ренье отметил, что TikTok насчитывает около 170 млн пользователей в ЕС, большинство из которых дети. По данным Еврокомиссии, 7% подростков в возрасте от 12 до 15 лет проводят в приложении от 4 до 5 часов в день.

"Эти статистические данные вызывают серьезную тревогу. ….TikTok предлагает бесконечную прокрутку, автовоспроизведение, push-уведомления и высокоперсонализированные системы рекомендаций, что приводит к компульсивному использованию приложения, особенно детьми, что создает серьезные риски для их психического здоровья и благополучия", - заявил Ренье.

В Еврокомиссии заявили, что TikTok не принял эффективных мер для снижения этих рисков. В случае невыполнения требований ЕК компания может быть признана нарушившей законодательство ЕС, что повлечёт за собой штраф в размере до 6% от ее годового мирового оборота.