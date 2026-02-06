Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Еврокомиссия потребовала от TikTok усилить защиту несовершеннолетних

    Другие страны
    • 06 февраля, 2026
    • 16:02
    Еврокомиссия потребовала от TikTok усилить защиту несовершеннолетних

    Еврокомиссия пришла к предварительному выводу о нарушении китайской платформой TikTok требований Закона о цифровых услугах ЕС (DSA) и призвала компанию внести изменения, пригрозив в противном случае значительным штрафом.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом в Брюсселе заявил официальный представитель ЕС Тома Ренье.

    По его словам, предварительные итоги расследования показали, что TikTok не провел надлежащей оценки того, как вызывающие привыкание функции платформы могут нанести вред физическому и психическому здоровью пользователей, в том числе несовершеннолетних и уязвимых взрослых.

    Ренье отметил, что TikTok насчитывает около 170 млн пользователей в ЕС, большинство из которых дети. По данным Еврокомиссии, 7% подростков в возрасте от 12 до 15 лет проводят в приложении от 4 до 5 часов в день.

    "Эти статистические данные вызывают серьезную тревогу. ….TikTok предлагает бесконечную прокрутку, автовоспроизведение, push-уведомления и высокоперсонализированные системы рекомендаций, что приводит к компульсивному использованию приложения, особенно детьми, что создает серьезные риски для их психического здоровья и благополучия", - заявил Ренье.

    В Еврокомиссии заявили, что TikTok не принял эффективных мер для снижения этих рисков. В случае невыполнения требований ЕК компания может быть признана нарушившей законодательство ЕС, что повлечёт за собой штраф в размере до 6% от ее годового мирового оборота.

    Еврокомиссия Закон о цифровых услугах Тома Ренье Tiktok нарушение законодательства статданные несовершеннолетние защита детей Евросоюз
    European Commission demands TikTok to strengthen protection for minors
    Ты - Король

    Последние новости

    16:29

    Посол: Бизнес-форум Азербайджан-Иордания планируется до конца I квартала

    Бизнес
    16:20
    Фото
    Видео

    Министры обороны Азербайджана и Ирана обсудили региональную безопасность

    Армия
    16:19

    В Баку и районах усилится ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    16:18

    АЖД в январе увеличили пассажироперевозки на 20%

    Инфраструктура
    16:16
    Фото

    Азербайджан может принять сессию Мусульманского совета старейшин в 2027 году

    Религия
    16:14

    Главком ВСУ: Эффективность беспилотников выросла на 33%

    Другие страны
    16:02

    Еврокомиссия потребовала от TikTok усилить защиту несовершеннолетних

    Другие страны
    15:49

    МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану в связи с терактом в мечети Исламабада

    Внешняя политика
    15:49

    Григорян и Гроно обсудили шаги по институционализации мира на Южном Кавказе

    В регионе
    Лента новостей