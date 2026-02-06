İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    "Turkish Airlines" İstanbuldan İrəvana uçuşlara başlayacaq

    Region
    • 06 fevral, 2026
    • 16:54
    Turkish Airlines İstanbuldan İrəvana uçuşlara başlayacaq

    Martın 11-dən Türkiyənin milli aviadaşıyıcısı - "Turkish Airlines" ölkənin İstanbul və Ermənistanın paytaxtı İrəvan arasında uçuşlara başlamağı planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri bu ölkənin İqtisadiyyat Nazirliyinin Turizm Komitəsinə istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, bu barədə aviaşirkət nümayəndələrinin komitə sədri Lusine Gevorqyanla görüşündə məlumat verilib.

    "İclasda planlaşdırılan İstanbul-İrəvan-İstanbul reysləri, onların inkişaf perspektivləri, həmçinin yaxın gələcəkdə yeni istiqamətlər üzrə uçuşların həyata keçirilməsi imkanları müzakirə edilib", - komitədən qeyd olunub.

    Ermənistan İstanbul-İrəvan-İstanbul reysləri Uçuşlar Türkiyə
    Turkish Airlines начнет выполнять рейсы Стамбул-Ереван с 11 марта
    Turkish Airlines plans Istanbul–Yerevan flights from March 11

    Son xəbərlər

    17:47

    Devid Allen ABŞ-nin Ermənistandakı müvəqqəti işlər vəkili təyin edilib

    Region
    17:38

    Omanda İran və ABŞ arasında nüvə proqramı üzrə danışıqlar başa çatıb - YENİLƏNİB

    Region
    17:36

    ABŞ-dən olan basketbolçu "Naxçıvan" klubuna keçib

    Komanda
    17:30
    Foto

    Azərbaycan Gəncləri Gününə həsr olunmuş  "GəncVizyon" ideyatonu keçirilib

    Daxili siyasət
    17:28

    Ermənistanın sabiq nazir müavininin daşınmaz əmlakı və 92 min dolları müsadirə oluna bilər

    Region
    17:27
    Foto

    AYNA: Yerli daşıyıcılar üçün sürücü hazırlığı üzrə təhsil haqqı 50 manata endirilib

    İnfrastruktur
    17:22

    Azərbaycan İspaniyadan avokado idxalını bərpa edib

    Biznes
    17:20

    "İmişli" heyətinə yeni futbolçu cəlb edib

    Futbol
    17:15
    Foto

    Kahramanmaraşlıların Azərbaycan sevgisi: "Türkiyə ilə həmrəyliyiniz bizə güc verir"

    Region
    Bütün Xəbər Lenti