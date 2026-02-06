"Turkish Airlines" İstanbuldan İrəvana uçuşlara başlayacaq
Region
- 06 fevral, 2026
- 16:54
Martın 11-dən Türkiyənin milli aviadaşıyıcısı - "Turkish Airlines" ölkənin İstanbul və Ermənistanın paytaxtı İrəvan arasında uçuşlara başlamağı planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri bu ölkənin İqtisadiyyat Nazirliyinin Turizm Komitəsinə istinadən məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bu barədə aviaşirkət nümayəndələrinin komitə sədri Lusine Gevorqyanla görüşündə məlumat verilib.
"İclasda planlaşdırılan İstanbul-İrəvan-İstanbul reysləri, onların inkişaf perspektivləri, həmçinin yaxın gələcəkdə yeni istiqamətlər üzrə uçuşların həyata keçirilməsi imkanları müzakirə edilib", - komitədən qeyd olunub.
