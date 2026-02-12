Naxçıvan səhiyyə nazirinin birinci müavini vəzifəsi ləğv edilib
Daxili siyasət
- 12 fevral, 2026
- 19:40
Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) səhiyyə nazirinin birinci müavini vəzifəsi ləğv edilib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bununla bağlı Naxçıvan Ali Məclisi sədrinin birinci müavini Bəxtiyar Məmmədov müvafiq fərman imzalayıb.
Bundan sonra səhiyyə nazirinin iki müavini olacaq.
Qeyd edək ki, hazırda Naxçıvan MR-in səhiyyə nazirinin bir müavini var. Belə ki, həmin vəzifəyə B.Məmmədovun 1 dekabr 2025-ci il sərəncamı ilə Rəşadət Nabatov təyinat alıb. Səhiyyə naziri təyin olunanadək həmin vəzifənin müvəqqəti icrası da R.Nabatova həvalə edilib.
Son xəbərlər
20:32
"Neftçi" - "Qarabağ" oyunu təxirə salınıbFutbol
20:22
Azərbaycanın İsrail və ABŞ ilə iqtisadi əməkdaşlığının mövcud vəziyyəti müzakirə olunubİqtisadiyyat
20:20
"Sabah"dan ayrılan Anatoli Nuriyev "Zirə" ilə anlaşıbFutbol
20:15
Azərbaycanda tədqiqatı başa çatan PISA nəticələri ilin sonunda açıqlanacaqElm və təhsil
20:02
Foto
Video
Türkiyə və Serbiya arasında hərbi əməkdaşlıq müzakirə olunub - YENİLƏNİBRegion
20:01
Naxçıvanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Əsasnaməsi dəyişibDaxili siyasət
19:50
ABŞ 1 milyard dollardan çox dəyərində Venesuela nefti satıbDigər ölkələr
19:40
Naxçıvan səhiyyə nazirinin birinci müavini vəzifəsi ləğv edilibDaxili siyasət
19:36