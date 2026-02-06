Turkish Airlines начнет выполнять рейсы Стамбул-Ереван с 11 марта
Авиакомпания Turkish Airlines планирует запустить рейсы между Стамбулом и Ереваном с 11 марта 2026 года.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Комитет по туризму Министерства экономики Армении.
Сообщается, что об этом было заявлено во время встречи представителей авиакомпании с председателем комитета Лусине Геворгян.
"В ходе заседания обсуждались запланированные рейсы Стамбул-Ереван-Стамбул, перспективы их развития, а также возможности выполнения рейсов по новым направлениям в ближайшем будущем", - сообщили в комитете.
