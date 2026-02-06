Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    

    Turkish Airlines начнет выполнять рейсы Стамбул-Ереван с 11 марта

    В регионе
    • 06 февраля, 2026
    • 16:39
    Turkish Airlines начнет выполнять рейсы Стамбул-Ереван с 11 марта

    Авиакомпания Turkish Airlines планирует запустить рейсы между Стамбулом и Ереваном с 11 марта 2026 года.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Комитет по туризму Министерства экономики Армении.

    Сообщается, что об этом было заявлено во время встречи представителей авиакомпании с председателем комитета Лусине Геворгян.

    "В ходе заседания обсуждались запланированные рейсы Стамбул-Ереван-Стамбул, перспективы их развития, а также возможности выполнения рейсов по новым направлениям в ближайшем будущем", - сообщили в комитете.

    Стамбул-Ереван Turkish Airlines Армения
    "Turkish Airlines" İstanbuldan İrəvana uçuşlara başlayacaq
    Turkish Airlines plans Istanbul–Yerevan flights from March 11
    Лента новостей