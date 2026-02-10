В Азербайджане 10 муниципалитетов присоединились к инициативе ЕС Соглашение мэров

В Азербайджане 10 муниципалитетов присоединились к инициативе Европейского союза "Соглашение мэров по климату и энергетике".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела энергоэффективности Министерства энергетики Азербайджана Джахид Микаилов на мероприятии, организованном совместно Минэнерго и Евросоюзом в рамках данной инициативы.

По его словам, работа в сфере энергоэффективности в стране носит комплексный характер, при этом особая роль отводится органам местного самоуправления.

Он отметил, что "Соглашение мэров" является важной платформой для муниципалитетов.

"Инициатива позволяет на системной основе планировать меры по повышению энергоэффективности, расширять использование возобновляемых источников энергии, снижать выбросы парниковых газов и укреплять климатическую устойчивость на местном уровне", - сказал Микаилов.

Он также подчеркнул, что многие азербайджанские муниципалитеты, присоединившиеся к инициативе, уже разработали и реализуют соответствующие планы действий: "Основной целью мероприятия является обмен успешным опытом с другими муниципалитетами и создание информационной основы для принятия решений".