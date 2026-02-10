Доходность инвестпортфеля ISB превысила прогнозы

Доходность инвестиционного портфеля Фонда устойчивого финансирования и гарантий Бюро обязательного страхования (ISB) превысила запланированные показатели.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель Департамента развития бизнеса ISB Ханым Джамалова.

По ее словам, при целевом прогнозе дохода в 5,9 млн манатов фактическая прибыль портфеля составила 6,5 млн манатов.

Она отметила, что рост показателей стал возможен благодаря совершенствованию инвестиционной политики, механизмов суброгации, а также внедрению современных систем финансового и риск-менеджмента.