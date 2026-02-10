Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Доходность инвестпортфеля ISB превысила прогнозы

    Финансы
    • 10 февраля, 2026
    • 12:20
    Доходность инвестиционного портфеля Фонда устойчивого финансирования и гарантий Бюро обязательного страхования (ISB) превысила запланированные показатели.

    Как сообщает Report, об этом заявила руководитель Департамента развития бизнеса ISB Ханым Джамалова.

    По ее словам, при целевом прогнозе дохода в 5,9 млн манатов фактическая прибыль портфеля составила 6,5 млн манатов.

    Она отметила, что рост показателей стал возможен благодаря совершенствованию инвестиционной политики, механизмов суброгации, а также внедрению современных систем финансового и риск-менеджмента.

    İSB-nin investisiya portfelinin gəlirliliyi proqnozları üstələyib
    Bureau of Compulsory Insurance's investment portfolio yield exceeds forecasts in Azerbaijan
