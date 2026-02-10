Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Милли Меджлис ратифицировал Конвенцию ООН против киберпреступности

    Милли Меджлис
    • 10 февраля, 2026
    • 12:34
    Милли Меджлис ратифицировал Конвенцию ООН против киберпреступности

    Милли Меджлис ратифицировал Конвенцию ООН против киберпреступности.

    Как сообщает Report, решение были принято одним чтением на сегодняшнем заседании парламента.

    Председатель комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Арзу Нагиев, представляя документ, отметил, что Конвенция устанавливает для государств общие правовые стандарты по предупреждению, выявлению, расследованию и преследованию преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий.

    По его словам, документ, состоящий из преамбулы, 9 глав и 68 статей, предусматривает правовые механизмы баланса, обеспечивающие уважение государственного суверенитета, конституционных принципов и прав человека.

    Парламентарий также подчеркнул, что Конвенция предусматривает механизмы укрепления институционального потенциала, повышения квалификации и обмена опытом.

    Milli Məclis BMT-nin "Kibercinayətkarlığa qarşı" Konvensiyasını ratifikasiya edib
    Azerbaijani parliament ratifies UN Convention Against Cybercrime
