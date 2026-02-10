Милли Меджлис ратифицировал Конвенцию ООН против киберпреступности.

Как сообщает Report, решение были принято одним чтением на сегодняшнем заседании парламента.

Председатель комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Арзу Нагиев, представляя документ, отметил, что Конвенция устанавливает для государств общие правовые стандарты по предупреждению, выявлению, расследованию и преследованию преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий.

По его словам, документ, состоящий из преамбулы, 9 глав и 68 статей, предусматривает правовые механизмы баланса, обеспечивающие уважение государственного суверенитета, конституционных принципов и прав человека.

Парламентарий также подчеркнул, что Конвенция предусматривает механизмы укрепления институционального потенциала, повышения квалификации и обмена опытом.