    В МИД Азербайджана обсудили развитие сотрудничества с частным сектором США

    Внешняя политика
    • 10 февраля, 2026
    • 12:22
    В МИД Азербайджана обсудили развитие сотрудничества с частным сектором США

    Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с вице-президентом Торговой палаты США Хушем Чокси перспективы развития сотрудничества с американским частным сектором.

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, в состав американской делегации вошли представители 31 американской компании.

    Стороны обсудили шаги по формированию стратегического партнерства между Азербайджаном и США, текущее состояние и планы двустороннего сотрудничества в сферах энергетики, торговли, транспорта, логистики, развития региональных связей, включая проект TRIPP, а также вопросы экономических инвестиций в ряде приоритетных направлений.

    Кроме того, была дана высокая оценка двусторонним контактам и консультациям, проведенным по отдельным направлениям в рамках подготовки Хартии стратегического партнерства. Стороны подчеркнули, что подписание Хартии придаст дополнительный импульс развитию отношений.

    В ходе встречи отдельное внимание уделялось роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности региона, значению развития возобновляемых источников энергии, диверсификации торговых маршрутов в рамках Среднего коридора, благоприятной бизнес- и инвестиционной среде в стране и возможностям установления новых деловых связей.

    Лента новостей