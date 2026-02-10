В МИД Азербайджана обсудили развитие сотрудничества с частным сектором США

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с вице-президентом Торговой палаты США Хушем Чокси перспективы развития сотрудничества с американским частным сектором.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, в состав американской делегации вошли представители 31 американской компании.

Стороны обсудили шаги по формированию стратегического партнерства между Азербайджаном и США, текущее состояние и планы двустороннего сотрудничества в сферах энергетики, торговли, транспорта, логистики, развития региональных связей, включая проект TRIPP, а также вопросы экономических инвестиций в ряде приоритетных направлений.

Кроме того, была дана высокая оценка двусторонним контактам и консультациям, проведенным по отдельным направлениям в рамках подготовки Хартии стратегического партнерства. Стороны подчеркнули, что подписание Хартии придаст дополнительный импульс развитию отношений.

В ходе встречи отдельное внимание уделялось роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности региона, значению развития возобновляемых источников энергии, диверсификации торговых маршрутов в рамках Среднего коридора, благоприятной бизнес- и инвестиционной среде в стране и возможностям установления новых деловых связей.