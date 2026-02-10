İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan və ABŞ-nin özəl sektoru ilə əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    • 10 fevral, 2026
    • 12:15
    Azərbaycan və ABŞ-nin özəl sektoru ilə əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə edilib

    Azərbaycan və ABŞ-nin özəl sektoru ilə əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun ABŞ Ticarət Palatasının baş vitse-prezidenti Kuş Çoksinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbulu zamanı qeyd olunub.

    Bildirilib ki, 31 şirkətin rəhbər şəxsləri və nümayəndələrinin yer aldığı tərkiblə görüş zamanı Azərbaycanla ABŞ arasında strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinin təsis edilməsi istiqamətində atılan addımlar, iki ölkə arasında enerji, ticarət, nəqliyyat, logistika, TRIPP marşrutu da daxil olmaqla regional bağlantılar, bir sıra əhəmiyyətli sahələrdə iqtisadi sərmayə kimi istiqamətlərdə ikitərəfli əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti, planlar və s. müzakirə olunub.

    Eyni zamanda ötən il avqustun 8-də Vaşinqton Sülh Sammitindən sonra Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının hazırlanması istiqamətində qeyd edilən sahələr üzrə ayrı-ayrılıqda aparılmış ikitərəfli təmaslar və müzakirələr yüksək qiymətləndirilib, Xartiyanın imzalanmasının münasibətlərə əlavə təkan verəcəyi vurğulanıb.

    Bundan əlavə, görüşdə Azərbaycanın regionun enerji təhlükəsizliyində mühüm rolu, bərpaolunan enerji resurslarının inkişafının əhəmiyyəti, Orta Dəhlizdə ticarət marşrutlarının şaxələndirilməsi, Azərbaycanda mövcud əlverişli biznes və investisiya mühiti və yeni əlaqələrin qurulması imkanları, habelə digər qarşılıqlı maraq doğuran mövzular ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Ceyhun Bayramov Azərbaycan-ABŞ əməkdaşlığı ABŞ Ticarət Palatası Kuş Çoksi
    Foto
    В МИД Азербайджана обсудили развитие сотрудничества с частным сектором США
    Foto
    Azerbaijan, US private sector discuss prospects for development of co-op

    Son xəbərlər

    13:35

    Lamiyə Vəliyeva Azərbaycan rekorduna imza atıb

    Fərdi
    13:29

    Lukaşenko: Sərhədlərimizdə, xüsusilə Polşa tərəfindən hərbi fəallığın artırılması narahatlıq doğurur

    Digər ölkələr
    13:27

    Peskov: Ukrayna üzrə danışıqların bərpasına ümid edirik

    Digər ölkələr
    13:26

    MM uşaq hüquqları ilə bağlı bir neçə qanuna dəyişiklikləri I oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis
    13:25

    "Uşaq hüquqları haqqında" yeni qanun layihəsi ilk oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    13:14

    "Neftçi" yeni futbolçusunun transferini açıqlayıb

    Futbol
    13:10

    Rumıniyada 1 500-dən çox bələdiyyə tətil elan edib

    Digər ölkələr
    13:07

    Alen Simonyan: ABŞ-nin vitse-prezidentinin Ermənistana səfəri yeni imkanlar açacaq

    Region
    13:07

    Neymar zədəsini sağaldıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti