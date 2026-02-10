Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Тертере перевернулся автомобиль, есть погибший

    Происшествия
    • 10 февраля, 2026
    • 12:08
    В Тертере перевернулся автомобиль, есть погибший

    В Тертерском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зафиксирован на участке дороги Тертер-Гёран, проходящем через село Сейдимли.

    Житель Тертерского района Ихтияр Джафаров, управлявший автомобилем китайского производства марки JAC, потерял контроль над транспортным средством. В результате потери управления автомобиль перевернулся.

    Пассажир автомобиля, житель Бардинского района Рамиль Гусейнов (1977 г.р.) скончался на месте.

    По факту ведется расследование.

