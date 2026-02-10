В Тертере перевернулся автомобиль, есть погибший
Происшествия
- 10 февраля, 2026
- 12:08
В Тертерском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зафиксирован на участке дороги Тертер-Гёран, проходящем через село Сейдимли.
Житель Тертерского района Ихтияр Джафаров, управлявший автомобилем китайского производства марки JAC, потерял контроль над транспортным средством. В результате потери управления автомобиль перевернулся.
Пассажир автомобиля, житель Бардинского района Рамиль Гусейнов (1977 г.р.) скончался на месте.
По факту ведется расследование.
