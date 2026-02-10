Участие одного из городов Азербайджана в "Соглашении мэров" заморожено

Среди подписантов "Соглашения мэров" на сегодняшний день числятся 10 азербайджанских городов, однако участие одного из них в данной инициативе временно заморожено.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Восточной команды "Соглашения мэров" Кристоф Фреринг на мероприятии в Баку.

"По сей день 10 городов Азербайджана присоединились к данной инициативе. Однако участие одного из азербайджанских городов заморожено. Мы предоставляем срок в два года, в течение которых участники должны достигнуть прогресса. При необходимости можем продлить данный срок до двух с половиной лет", - отметил он.

Фреринг пояснил, что если по истечении двух или двух с половиной лет прогресса не наблюдается, подпись теряет активный статус. При этом организаторы стремятся убедить город возобновить работу в рамках инициативы.