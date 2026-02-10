Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Участие одного из городов Азербайджана в "Соглашении мэров" заморожено

    Энергетика
    • 10 февраля, 2026
    • 12:21
    Участие одного из городов Азербайджана в Соглашении мэров заморожено

    Среди подписантов "Соглашения мэров" на сегодняшний день числятся 10 азербайджанских городов, однако участие одного из них в данной инициативе временно заморожено.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Восточной команды "Соглашения мэров" Кристоф Фреринг на мероприятии в Баку.

    "По сей день 10 городов Азербайджана присоединились к данной инициативе. Однако участие одного из азербайджанских городов заморожено. Мы предоставляем срок в два года, в течение которых участники должны достигнуть прогресса. При необходимости можем продлить данный срок до двух с половиной лет", - отметил он.

    Фреринг пояснил, что если по истечении двух или двух с половиной лет прогресса не наблюдается, подпись теряет активный статус. При этом организаторы стремятся убедить город возобновить работу в рамках инициативы.

    Соглашение мэров по климату и энергетике Азербайджан Кристоф Фреринг
    Merlər Razılaşmasına qoşulan Azərbaycanın bir şəhərinin imzası dondurulub
    Participation of Azerbaijani city in Covenant of Mayors frozen
