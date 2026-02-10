İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Merlər Razılaşmasına qoşulan Azərbaycanın bir şəhərinin imzası dondurulub

    Energetika
    • 10 fevral, 2026
    • 11:52
    Merlər Razılaşmasına qoşulan Azərbaycanın bir şəhərinin imzası dondurulub

    Merlər Razılaşmasına qoşulan Azərbaycanın bir şəhərinin imzası dondurulub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Merlər Razılaşmasının Şərq komanda rəhbəri Kristof Frerinq Energetika Nazirliyi və Avropa İttifaqının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən Merlər Razılaşması Təşəbbüsü üzrə tədbirdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda Azərbaycanda 10 şəhər Merlər Razılaşmasına qoşulub: "Amma Merlər Razılaşmasını imzalayan Azərbaycanın bir şəhərinin imzası dondurulub. Bu, o deməkdir ki, imzalanmadan sonra iki il - biz bunu iki il yarıma qədər uzada bilərik - müddət verilir, lakin heç bir irəliləyiş olmazsa, faktiki olaraq fəaliyyət dayandırılır.

    Yəni əgər iki və ya iki il yarım keçdikdən sonra heç bir addım atılmırsa, biz sadəcə imzanın qüvvəsini dondururuq və əlbəttə ki, fəaliyyətin bərpasına razı salmağa çalışırıq. Məhz buna görə bəzən dondurulmuş imzalarımız olur və Azərbaycandakı hallardan biri də budur".

    Merlər Razılaşması Kristof Frerinq

    Son xəbərlər

    12:00

    Merlər Razılaşmasında iştirak edən Azərbaycanın 7 şəhərinin fəaliyyət planı hazırdır

    Energetika
    11:55

    İSB-yə sığorta şirkətlərindən daxil olan müraciətlərin sayı kəskin azalıb

    Maliyyə
    11:52

    Merlər Razılaşmasına qoşulan Azərbaycanın bir şəhərinin imzası dondurulub

    Energetika
    11:51

    Tərtərdə avtomobil aşıb, ölən var

    Hadisə
    11:47

    İSB-nin investisiya portfelinin gəlirliliyi proqnozları üstələyib

    Maliyyə
    11:33

    "Qarabağ" Nəriman Axundzadənin ABŞ klubuna keçidi ilə bağlı məlumat yayıb

    Futbol
    11:30

    Moldovanın Baş naziri Kiyevə gedib

    Digər ölkələr
    11:28

    Morteza Validarvi: "Azerbaijan International Challenge 2026" gənclər üçün böyük təcrübə oldu"

    Fərdi
    11:28

    İSB: Sığorta Sektorunun İnkişaf Strategiyasındakı 7 fəaliyyət üzrə işlər yekunlaşıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti