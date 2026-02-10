İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Xartiya: Vaşinqton Bakı ilə humanitar minatəmizləmə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək

    Xarici siyasət
    • 10 fevral, 2026
    • 19:55
    Xartiya: Vaşinqton Bakı ilə humanitar minatəmizləmə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək

    ABŞ Azərbaycanla humanitar minatəmizləmə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə bu gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens tərəfindən imzalanan Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının mətnində deyilir.

    "Azərbaycan Respublikası və Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan Respublikasının mina və digər partlayıcı maddələrlə çirklənmə səbəbindən üzləşdiyi ciddi çətinlikləri nəzərə alaraq, maliyyə dəstəyi və texnologiya ötürülməsi vasitəsilə humanitar minatəmizlənmə sahəsində potensialın artırılmasında əməkdaşlıq etmək niyyətindədirlər", - Xartiyanın mətnində qeyd olunur.

    Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri minatəmizləmə
    Хартия: Вашингтон расширит сотрудничество с Баку в сфере гуманитарного разминирования
    Charter: Washington to expand cooperation with Baku in humanitarian demining

    Son xəbərlər

    21:14

    Şamaxıda avtomobil ağaca çırpılıb, ölən var

    Hadisə
    21:00

    Səfirlik: Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası Azərbaycanla əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə töhfə verəcək

    Xarici siyasət
    20:55

    "Neftçi" Premyer Liqada ardıcıl ikinci qələbəsini qazanıb

    Futbol
    20:49
    Foto

    Azərbaycan Ukraynaya generatorlar və xilasetmə avadanlığı verib

    Xarici siyasət
    20:37

    Xartiya: Azərbaycan və ABŞ Orta Dəhlizin inkişafı üçün əməkdaşlıq etmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    20:30
    Foto

    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının həkimi Avropa Voleybol Konfederasiyasının iclasında iştirak edib

    Komanda
    20:29

    D-8 sammiti İndoneziyada keçiriləcək

    Xarici siyasət
    20:28
    Foto

    Azərbaycanla ABŞ arasında Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası imzalanıb - YENİLƏNİB - MƏTN

    Xarici siyasət
    20:16

    Xorvatiya Prezidenti Gürcüstana səfər edəcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti