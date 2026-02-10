Хартия: Вашингтон расширит сотрудничество с Баку в сфере гуманитарного разминирования

США намерены расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере гуманитарного разминирования.

Как передает Report, об этом говорится в тексте Хартии о стратегическом партнёрстве, подписанной сегодня президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

"Документ предусматривает сотрудничество в наращивании потенциала Азербайджана в сфере гуманитарного разминирования посредством финансовой поддержки и передачи технологий с учетом серьезных вызовов, с которыми сталкивается Азербайджан в связи с загрязнением территорий минами и неразорвавшимися боеприпасами", - говорится в тексте Хартии.