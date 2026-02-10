Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Внешняя политика
    • 10 февраля, 2026
    • 19:47
    Хартия: Вашингтон расширит сотрудничество с Баку в сфере гуманитарного разминирования

    США намерены расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере гуманитарного разминирования.

    Как передает Report, об этом говорится в тексте Хартии о стратегическом партнёрстве, подписанной сегодня президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

    "Документ предусматривает сотрудничество в наращивании потенциала Азербайджана в сфере гуманитарного разминирования посредством финансовой поддержки и передачи технологий с учетом серьезных вызовов, с которыми сталкивается Азербайджан в связи с загрязнением территорий минами и неразорвавшимися боеприпасами", - говорится в тексте Хартии.

    Xartiya: Vaşinqton Bakı ilə humanitar minatəmizləmə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək
    Charter: Washington to expand cooperation with Baku in humanitarian demining
